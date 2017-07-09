الفنلندي فالتيري بوتاس تألق في سباقات التجارب الحرة (أ.ف.پ)

سيكون الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس اول المنطلقين في سباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 المقررة اليوم على حلبة ريد بول في سبيلبرغ، وهي المرة الثانية التي ينطلق فيها بوتاس من المركز الاول منذ بداية مسيرته، علما بأن الأولى كانت في جائزة البحرين الكبرى في أبريل الماضي، وهو الانطلاق الـ 80 من المركز الأول لمرسيدس بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، وهي المرة الحادية والخمسون التي ينطلق فيها سائق فنلندي من المركز الاول.

وتقدم بوتاس على متصدر ترتيب بطولة العالم الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) بفارق 0.042 ثانية فقط، وزميله في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، الا ان الأخير سينطلق من المركز الثامن بعد تلقيه اول من امس عقوبة الارجاع خمسة مراكز بسبب اضطراره لاستبدال علبة السرعة في سيارته.

ترتيب السائقين العشرة الاوائل:

1 ـ الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس)

2 ـ الالماني سيباستيان فيتيل (فيراري)

3 ـ الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري)

4 ـ الاسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول)

5 ـ الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)

6 ـ الفرنسي رومان غروجان (هاس)

7 ـ المكسيكي سيرخيو بيريز (فورس انديا)

8 ـ البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) - (أعيد خمسة مراكز بسبب العقوبة)

9 ـ الفرنسي ايستيبان اوكون (فورس انديا)

10 ـ الاسباني كارلوس ساينز (تورو روسو).