طالبت فاليريا فيدلي وزيرة التربية والتعليم في إيطاليا، الحارس الدولي الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما بضرورة إكماله للتعليم، بعدما تم اتهامه بإظهار عدم الاحترام لنظام التعليم الإيطالي بعد الفشل في دخول اختبارات التخرج من الثانوية العامة.

وأصدرت وزيرة التعليم الإيطالي بيانا رسميا موجها لدوناروما، وجاء فيه: «الصحافة الإيطالية تتحدث عنك، ليس فقط بشأن عقدك مع ميلان، ولكن بالرجوع لقرارك لعدم دخول اختبارات التخرج».

وأضاف البيان: «هو على حق، من يريد قطعة ورق في بلد مثل إيطاليا هذه الأيام؟ دوناروما غير مسؤول، هو شخصية عامة ويجب أن يضع في اعتباره أنه قدوة للعديد من الشباب».



وأوضحت الوزيرة في بيانها: «أتمنى من دورناروما إكمال مساره التعليمي والدخول في اختبار الموسم القادم، بدون تردد وبكل اقتناع».

وتابعت: «الرياضة والتعليم بينهما عوامل مشتركة، كلاهما يحتاج الى الالتزام والاستمرارية، والشغف، والعمل الجاد، وستكون قدوة يحتذى بها لكل الشباب الذي يحلم بالسير على دربك.



التعليم فرصة مثالية للتطور، يعطيك استقلالية وتفكير جيد ويجعلنا مواطنين نشطاء، المعرفة تخلق الحرية».

وأردفت: «أعرف أن الدمج في المستوى العالي من الرياضة والدراسة، يكون صعبا في بعض الأحيان، ولكن تساعد وزارة التعليم الإيطالية الرياضيين الذين يحتاجون التعليم».

واختتمت الوزية بيانها بتفاؤل «أثق في أن جيجيو سيكون من خريجي العام القادم، أنت على بعد خطوة من خط النهاية، لا تستسلم».