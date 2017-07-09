يشهد ملعب لندن الأولمبي الذي يحتضن بطولة العالم لألعاب القوى في أغسطس المقبل، صراعا قويا اليوم في سباق 100 م بين العداءتين الجامايكية ايلين طومسون بطلة اولمبياد ريو 2016، والهولندية دافني شيبرز، ضمن لقاء لندن، المرحلة التاسعة من الدوري الماسي.

ولم تهزم طومسون (25 عاما) حاملة ذهبية ريو في سباقي 100 م و200 م، هذا الموسم في السباق الأول، وتحمل أفضل رقم لهذا الموسم (10.71 ثوان في لقاء كينغستون). وسيكون لقاء لندن اليوم تحديا كبيرا لها لأن مشاركتها في بطولة العالم المقررة بين الرابع من أغسطس و13 منه، ستقتصر على سباق 100م.

من جهتها، ستحاول شيبرز (25 عاما) حاملة فضية 200 م في ريو، إلحاق الهزيمة الأولى بطومسون وتعزيز طموحاتها قبل المشاركة المزدوجة في بطولة العالم (100 و200م).

ويتوقع ان تدخل على خط المنافسة بين العداءتين، لاعبة السباعية سابقا وبطلة العالم 2015 في 200 م، بطلة أوروبا لهذه المسافة البريطانية دينا آشر سميث الباحثة عن تأهل إلى مونديال 2017.

وفي مسابقة رمي الرمح، تجد الكرواتية الشابة سارة كولاك نفسها مجددا في مواجهة حاملة الرقم القياسي التشيكية باربورا سبوتاكوفا وبطلة العالم الالمانية كاثارينا موليتور، بعد يومين من هزيمتها لهن في لقاء لوزان.



وتغرد بطلة الوثب العالي الروسية ماريا لاسيتسكين التي تشارك تحت راية محايدة بعد حرمان الاتحاد الروسي لألعاب القوى من المشاركة في أي مسابقات بسبب فضائح المنشطات، خارج السرب بعدما حققت هذا الموسم 17 فوزا متتاليا دون هزيمة.

وتوجت لاسيتسكين جهودها الخميس في لوزان بتسجيل أفضل رقم عالمي للموسم الحالي هو 2.06 م، مقتربة من الرقم القياسي العالمي (2.09 م) الصامد منذ 30 عاما والمسجل باسم البلغارية ستفيكا كوستادينوفا عام 1987.

وتنحصر المنافسة في مسابقة القفز بالزانة بين اليونانية ايكاترينا ستيفانيدي، صاحبة افضل رقم لهذه السنة (4.85 م) ومنافستها الرئيسية الاميركية ساندرا موريس.