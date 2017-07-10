تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر المصنفان ثانيا وثالثا على التوالي بسهولة الى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الانجليزية للتنس، ثالث البطولات الاربع الكبرى.

وفاز ديوكوفيتش على اللاتفي ارنستس غولبيس 6-4 و6-1 و7-6 (7-2)، وبلغ الدور الرابع للمرة العاشرة في مسيرته، حيث سيلتقي مع الفرنسي أدريان مانارينو الذي تغلب على مواطنه غايل مونفيس الخامس عشر 7-6 (7-3) و4-6 و5-7 و6-3 و6-2.

وحقق الصربي فوزه السابع على غولبيس في ساعتين و11 دقيقة، مقابل هزيمة واحدة تعود الى العام 2009 في دورة بريزبين الاسترالية.

وبعدما تخلف في المجموعة الاولى 2-4 بفقدانه ارساله، رد ديوكوفيتش وعادل 4-4 لينهي المجموعة 6-4، وكان اللاتفي لقمة سائغة في المجموعة الثانية أمام منافسه الاكثر خبرة، قبل ان يقاوم بشراسة في الثالثة ويجر الصربي الى شوط فاصل.

في المقابل، واصل غولبيس، الذي تراجع من نادي العشرة الاوائل الى المركز 589 بعد تعرضه لإصابات متكررة، في ويمبلدون سلسلة الخيبات التي رافقته خلال 13 شهرا لم يحقق خلالها اي فوز.

ويبدو ديوكوفيتش بعد اخفاقه في بطولتي استراليا المفتوحة ورولان غاروس حيث فقد لقبيه، مصمما على احراز لقب رابع ويمبلدون بعد تتويجه في 2011 و2014 و2015.

بدوره، بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا الدور الرابع للمرة الخامسة عشرة في مسيرته بفوزه على الالماني ميشا زفيريف السابع والعشرين 7-6 (7-3) و6-4 و6-4 في ساعة و49 دقيقة.

والفوز هو الخامس لفيدرر على ميشا زفيريف في خمس مواجهات مباشرة والثالث هذا العام بعد ان هزمه في ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة ثم في دورة هالة الالمانية اللتين توج السويسري بلقبهما.

ويلتقي فيدرر الساعي الى لقب ثامن (رقم قياسي) والاول منذ العام 2012 في ويمبلدون وصاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة (18 لقبا)، في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عشر.