ذكر موقع «أي اس بي أن» الالكتروني الرياضي أن هوستون روكتس توصل لاتفاق مع نجمه جيمس هاردن لتجديد عقده مقابل 170 مليون دولار في رقم قياسي جديد بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وبموجب العقد الجديد سيحصل هاردن على دخل إجمالي 228 مليون دولار حتى نهاية موسم 2023/2022 بحسب ما نقله الموقع عن مصادر مطلعة.

وكان العقد الأصلي لهاردن الذي حصل على المركز الثاني في قائمة أفضل لاعب في الموسم الماضي خلف راسل وستبروك، يمتد لعامين إضافيين مقابل 60 مليون دولار، ولكن العقد الجديد الذي يمتد لأربعة أعوام سيمنحه 170 مليون دولار إضافية.

وأكد روكتس رسميا مساء عن تجديد عقد هاردن لكنه لم يكشف عن النواحي المالية للعقد.

وقال ليسلي الكسندر مالك روكتس في بيان له «من دواعي سروري الإعلان عن التوصل لاتفاق مع جيمس هاردن لتمديد عقده لفترة طويلة».