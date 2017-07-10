أحرز المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه المثير على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في مدينة كورتيبا البرازيلية وامام 21 ألف متفرج.



وخسر المنتخب الفرنسي المجموعة الاولى 21-25، لكنه كسب المجموعتين الثانية والثالثة 25-15 و25-23، قبل ان تدرك البرازيل بطلة اولمبياد ريو دي جانيرو الصيف الماضي، التعادل بكسبها المجموعة الرابعة 25-19 فارضة مجموعة خامسة حاسمة كانت فيها الكلمة الأخيرة لفرنسا 15-13.

وكررت فرنسا انجازها التاريخي عام 2015 بالأراضي البرازيلية وتحديدا ريو دي جانيرو عندما نالت لقبها الأول على حساب صربيا بطلة العام الماضي.

وحققت فرنسا 12 فوزا في الدوري العالمي هذا الموسم مقابل خسارة واحدة كانت امام ايطاليا في 16 يونيو الماضي عندما كانت ضامنة تأهلها الى الدور النهائي الذي شهد مشاركة 6 منتخبات.