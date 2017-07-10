أكد مهاجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم روميلو لوكاكو امس ان اللعب لنادي مان يونايتد المنتقل الى صفوفه حديثا في صفقة قدرت بـ85.5 مليون يورو، رقم قياسي في الدوري الانجليزي، كان يعتبر «حلم طفولة».

وقال لوكاكو في تصريح لشبكة «إي إس بي إن» عقب خضوعه للفحص الطبي: «انه فريق متعطش ويريد الفوز بالدوري من جديد، وفرض سيطرته على العالم مجددا»، مضيفا: «انه النوع من الفرص الذي كنت احلم به منذ كنت طفلا».

وتابع لوكاكو (24 عاما): «عندما اتصلوا بي، لم أكن بحاجة الى التفكير طويلا، وبالتالي انا بالفعل سعيد بأن أكون جزءا من التاريخ».

وسيلعب لوكاكو في مانشستر يونايتد تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان مدربا لتشلسي عندما باعه مقابل 31 مليون يورو عام 2014.

وسيتقاضى لوكاكو راتبا أسبوعيا بقيمة 200 الف جنيه استرليني (226 الف يورو).

وتساءل لوكاكو قائلا: «من يرفض اللعب لاكبر ناد في العالم؟»، مضيفا: «الان، حان الوقت للعمل، والعمل بحمية كبيرة لم يسبق لي العمل بها وانا مستعد للقيام بذلك».