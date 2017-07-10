قال نادي ايفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان أمس انه تعاقد مع لاعبه السابق وين روني مهاجم مان يونايتد.

وأضاف البيان «يستطيع نادي ايفرتون التأكيد على أن وين روني انضم من جديد إلى صفوفه قادما من مان يونايتد بناء على عقد لمدة عامين» مقابل مبلغ لم يتم الافصاح عنه.

وعاد واين روني قائد مان يونايتد لصفوف إيفرتون بعد 13 عاما قضاها مع رفقة «الشياطين»، ليعود من جديد للنادي الذي بدأ فيه ممارسة كرة القدم.

وشارك روني مع مان يونايتد في 559 مباراة، سجل خلالها 235 هدفا ومرر 145 تمريرة حاسمة، حصد 18 بطولة.