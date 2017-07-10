أكد لاعب الوسط البرازيلي باولينيو أنه سيكون سعيدا لو انتقل إلى فريق برشلونة، داعيا فريقه الحالي قوانجتشو إيفرجراند الصيني إلى الدخول في مفاوضات مع النادي الكاتالوني لاتمام تلك الخطوة.

وأكد باولينيو أنه مستعد لتقليص راتبه من أجل اتمام صفقة انتقاله لبرشلونة، داعيا قوانجشتو في نفس الوقت إلى إبداء بعض السلاسة في التفاوض مع الفريق الاسباني.

ورفض قوانجتشو عرضا قيمته 20 مليون يورو تقدم به برشلونة لضم باولينيو لاعب وسط فريق توتنهام السابق.

وأصر قوانجتشو على الاحتفاظ بنجمه البرازيلي الذي يتضمن عقده مع الفريق شرطا جزائيا بقيمة 40 مليون يورو. وقال باولينيو لصحيفة «موندو ديبورتيفو» أمس: «تفاجأت قليلا لعدم رد قوانجتشو على برشلونة حتى الآن، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام أن النادي رفض عرض برشلونة».

وأضاف «لا يمكنني الحديث إلى رئيسي لأننا نسافر إلى بكين للعب، ولكني اتمنى أنه إذا جاء عرض من برشلونة أن يظهر قوانجشتو مرونة في سبيل اتمام صفقة الانتقال».

وأكد باولينيو أن حلمه في الانتقال إلى برشلونة لا يتعلق بالمال ولكن برغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وكان قوانجتشو إيفرجراند تعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي من توتنهام في يونيو 2015 مقابل 9.9 ملايين جنيه إسترليني.