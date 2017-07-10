أعلن نادي هوفنهايم الألماني أمس عن تمديد عقد مهاجمه ساندرو فاجنر لمدة عام إضافي.

ووافق فاجنر الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس القارات في روسيا، على البقاء مع هوفنهايم حتى 2020، وانضم فاجنر (29 عاما) إلى هوفنهايم في العام الماضي قادما من دارمشتاد، وسجل 11 هدفا في 31 مباراة في الموسم الماضي من البوندسليغا.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم «ساندرو قناص رائع له أثر ملموس داخل الملعب، وقد أضاف إمكانيات جديدة للفريق في الموسم الماضي».

وأضاف «فاجنر له شخصية رائعة مع الفريق، وشخصية مهمة داخل غرفة خلع الملابس».