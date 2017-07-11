احتفل نجم الكرة البرتغالية "كرستيانو رونالدو" بولادة توأمية "إيفا" و"ماتيو" الأسبوع الماضي من صديقته عارضة الأزياء " جورجينا رودريجيز"، بقضاء أجازة قصيرة على جزيرة "إيبيزا" الأسبانية برفقة أسرته.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قضى لاعب الكرة ذا الـ 32 عاماً وقتاً ممتعاً بصحبة ابنه "كرستيانو جونيور" الذي شاركه ركوب الدراجة المائية الطائرة، بينما " جورجينا " فقد فضلت ركوب "جت سكي ".
وبالمقارنة بمهارته في لعب كرة القدم، لم يبد على "كرستيانو" تمكنه من ركوب الزلاجة المائية حيث التقطت عدسات المصوريين أكثر من صورة يسقط فيها إلى الماء.