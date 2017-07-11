تفوقت العداءة الجامايكية ايلين طومسون مرة جديدة على منافستها الهولندية دافني شبيرز، واحرزت المركز الاول في سباق 100 م في لقاء لندن، المرحلة التاسعة من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وانهت طومسون، بطلة اولمبياد ريو 2016 في 100 و200 م، السباق بزمن 10.94 ثوان، متقدمة على الهولندية (10.94 ث)، وكان المركز الثالث من نصيب النيجيرية بليسينغ اوكاغباري (10.99 ث). ورغم الانطلاقة السيئة، اثبتت طومسون صاحبة افضل توقيت للموسم الحالي (10.71 ث)، مرة جديدة انها ستكون الأوفر حظا للفوز بذهبية سباق 100 م التي ستقتصر مشاركتها عليه في بطولة العالم من 4 الى 13 اغسطس على ملعب لندن الاولمبي نفسه، في حين ستشارك شبيرز، صاحبة فضية 200 م في ريو، بالسباقين.