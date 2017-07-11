تأهل البريطاني أندي موراي حامل اللقب إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة العاشرة تواليا بفوزه على الفرنسي بونوا بير 7-6 (7-1) و6-4 و6-4. وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الأولى وأنهاها البريطاني بشوط فاصل. الا انه خسر إرساله أولا في الثانية قبل ان يستولي على إرسال الفرنسي مرتين، ويحرز المجموعة متقدما 2-0. وفي بداية المجموعة الثالثة، خسر كل لاعب إرساله، وانتظر موراي حتى الشوط التاسع ليجدد كسر إرسال منافسه، وينهيها على إرساله حاسما المباراة في غضون ساعتين و21 دقيقة. وقال موراي بعد المباراة «أعتقد انني لعبت بشكل جيد. ربما كانت بعض الأشواط على إرسالي ضعيفة في المجموعة الأولى، الا ان هذه المباراة كانت الأفضل من حيث ضربي للكرات في البطولة».

ويخوض موراي المصنف أول عالميا في الدور المقبل مباراة مع الأميركي سام كويري الرابع والعشرين الفائز على الجنوب افريقي كيفن أندرسون 5-7 و7-6 (7-5) و6-3 و6-7 (11-13) و6-3. وتأهل المصنف الثالث السويسري روجيه فيدرر على حساب البلغاري غريغور ديمتروف بعد أن تجاوزه بنتيجة 3 أشواط للاشيء.

بدوره، بلغ الكرواتي مارين سيليتش المصنف سابعا ربع النهائي على حساب الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت الثامن عشر 6-2 و6-2 و6-2. وتأهل سيليتش بطل فلاشينغ ميدوز الاميركية عام 2014، الى هذا الدور للمرة الرابعة على التوالي، وبلغ التشيكي المصنف 11 توماس برديتش ربع النهائي بفوزه على النمساوي المصنف ثامنا دومينيك تييم 6-3، 6-7 (1-7)، 6-3، 3-6 و6-3. ويلاقي برديتش الذي بلغ المباراة النهائية للبطولة الانجليزية المقامة على ملاعب عشبية عام 2010.

وبلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية ذات الدور بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 7-6 (7-3) و6-2.

وتلتقي هاليب في الدور المقبل مع البريطانية جوانا كونتا المصنفة سادسة، والتي تغلبت اليوم على الفرنسية كارولين غارسيا الحادية والعشرين 7-6 (7-3) و4-6 و6-4، لتصبح أول بريطانية تبلغ الدور ربع النهائي منذ 33 عاما.