شكر مهاجم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو ناديه السابق ايفرتون الذي جعله «لاعبا أفضل»، في رسالة وداعية بعد اتمام صفقة انتقاله الى مان يونايتد بطل الدوري الأوروبي في صفقة قياسية بين الأندية البريطانية قدرت بـ 75 مليون استرليني. وقال لوكاكو «اريد ان اوجه شكرا كبيرا لجميع الأشخاص العاملين في نادي ايفرتون»، مضيفا «أريد ان اشكر المشجعين على دعمهم لي في الاعوام الاربعة التي أمضيتها بصفوف التوفيز».

وتابع «يمكنني القول بفخر أنه كان شرفا لي اللعب أمامكم». ونشر الهداف التاريخي لايفرتون بالدوري مع 68 هدفا، تعليقاته عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، من مدينة لوس انجيليس الاميركية، حيث يمضي عطلته حاليا الى جانب زميله الجديد في اليونايتد الدولي الفرنسي بول بوغبا.