يبدو مينو رايولا كأي مشجع لكرة القدم، الا ان الهولندي الذي غالبا ما يرتدي ثيابا رياضية أو قميص «تي شيرت» وبنطال جينز، تحول على مدى الأعوام من نادل في مطعم عائلي الى «نابغة» صفقات الانتقال الكبرى.

رايولا ذو الجذور الايطالية والمحب للباستا، والذي اشتهرت عائلته بمطعم للبيتزا تملكه في مدينة هارلم الهولندية، هو الوكيل الذي هندس آخر صفقات الانتقال الكبرى: انضمام الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الى مان يونايتد قادما من ايفرتون مقابل 75 مليون استرليني.

وهذه الصفقة هي خامس أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، والأغلى بتاريخ الانتقالات بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

الا ان صفقة انتقال المهاجم البالغ 24 عاما، ليست «الانجاز» الوحيد لرايولا، اذ كان أيضا مطلع الموسم المنصرم، المحرك لعودة صديق لوكاكو الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي الى يونايتد مقابل 90 مليون استرليني.

حقق رايولا في هذا الانتقال ما قد توصف بأنها «صفقة العمر»، اذ تشير التقارير الصحافية الى انه حصل على نحو 40 مليون جنيه بموجبها، لاسيما انه عمل بشكل مزدوج مع الناديين. وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا في الصفقة، تمت بموجبه تبرئة النادي الانجليزي، والشروع في إجراء تأديبي ضد النادي الايطالي.

وساهم رايولا ايضا في انتقالات كبيرة الى يونايتد، كالسويدي زلاتان ابراهيموفيتش والأرميني هنريك مخيتاريان.

ويقول الصحافي الرياضي الهولندي فيليم فيسرز لوكالة فرانس برس ان رايولا «رجل يستبق الأمور في تفكيره وهو يحب الكمال ويعمل دائما بجهد كبير من أجل الحصول على أفضل الصفقات للاعبيه».

الكثيرون في عالم الكرة كانوا يتجاهلون رايولا لكون مظهره الخارجي لا يوحي بأنه من أكبر النافذين في سوق الانتقالات.

ويقول فيسرز الذي سبق له إجراء مقابلة مع رايولا وأصبح من متتبعي مسيرته، «في البداية، استخف به الجميع بسبب طريقــة لبســـه»، الا ان الأمـــور تبدلت بشكل جــذري حاليا، ولـم يعد رايولا محـــط استخفاف.

فرصته الكبرى الأولـــى كانـــت توقيعه مع النجم الدولي التشيكي السابق بافل ندفيد عام 1992، ثم لحق باللاعب السابق للاتسيو ويوفنتوس الايطاليين نجوم آخرين مثل ابراهيموفيتش والإيطالي ماريو بالوتيلي والفرنسي بليز ماتويدي وبوغبا وأخيرا لوكاكو. ويعرف عنه لسانه السليط، وهو ما يؤكده سترويس بقوله «للأسف، أصبحت عادة بالنسبة إليه ان يهين الناس».

قبل خمسة أعوام، هدد نادي برشلونة الإسباني بقطع علاقته برايولا بعد انتقاده المدرب بيب غوارديولا بسبب العلاقة المتوترة بين الأخير وابراهيموفيتش. كما تجاوز الخطوط الحمر بالنسبة الى الهولنديين عندما وصف أسطورتهم الراحل يوهان كرويف بـ «المخبول» لمطالبته بمنح اللاعبين السابقين وظائف ادارية مؤثرة في صناعة كرة القدم.

وعلى رغم انه اعتذر لاحقا لكرويف، الا انه تمسك برأيه.

«دونالد ترامب كرة القدم»

يؤكد غايل ماهي، ممثل بوغبا السابق، ان رايولا «عبقري» في عقد الصفقات، مضيفا لفرانس برس «انه الرئيس الأميركي دونالد ترامب كرة القدم. يتحدث كثيرا ويعرف كيف يبيع، بنى ناطحات سحاب خاصة به. لكل من لاعبيه قيمة توازي نظريا قيمة مبنى في مانهاتن».