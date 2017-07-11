استهل منتخب المكسيك حملة الدفاع عن لقبه بطلا للكأس الذهبية بفوز مريح على السلفادور 3-1 في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وتشارك المكسيك بتشكيلة شابة في البطولة التي تأتي بعيد انتهاء مشاركة التشكيلة الأساسية في كأس القارات التي اختتمت في الثاني من يوليو في روسيا، وخرج فيها المنتخب من الدور نصف النهائي على يد ألمانيا التي توجت باللقب على حساب تشيلي. وتابع مدرب المنتخب المكسيكي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المباراة من غرفة ضيافة في الملعب، بسبب عقوبة الايقاف لست مباريات رسمية التي فرضت عليه لإهانته الحكام في المباراة ضد البرتغال في نصف نهائي كأس القارات.

وافتتح هيدغاردو مارين التسجيل للمكسيك بكرة رأسية (8)، الا ان السلفادور سرعان ما ردت بهدف التعادل بواسطة نلسون بونيا (10).

ومنح الياس هرنانديز التقدم مجددا للمكسيك بتسديدة قوية اثر تمريرة من غاياردو، استدار على نفسه واطلقها لتستقر في الشباك (29)، قبل ان يوسع البديل اوربيلين بينيدا النتيجة بمتابعته كرة من مسافة قريبة داخل الشباك (55).

ورفعت المكسيك رصيدها الى سبعة انتصارات متتالية دون خسارة ضد السلفادور في سلسلة ممتدة منذ عام 2009.

وتلتقي المكسيك في مباراتها المقبلة مع جامايكا في اعادة لنهائي البطولة الذي جمع بينهما في مدينة دنفر الأميركية عام 2015.

وفي مباراة ثانية من المجموعة نفسها، تخطت جامايكا كوراساو 2-0 بعد شوط اول مخيب.

وانتظرت جامايكا الدقيقة الثامنة والخمسين لتفتح التسجيل امام منتخب مغمور كرويا، وذلك بواسطة روماريو وليامس بكرة سددها بيسراه قبل ان تضيف الثاني عن طريق دارن ماتوكس في الدقيقة 73.

وثأرت جامايكا بالتالي لهزيمتها المفاجئة امام كوراساو في كأس البحر الكاريبي في 25 يونيو الماضي.

وتألق في صفوف كوراساو حارس المرمى أندري بلايك الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة لجامايكا.