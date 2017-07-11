٭ هوفنهايم الألماني يمدد عقد مهاجمه ساندرو فاغنر لمدة عام.
٭ يوفنتوس يرفع سعر أليكس ساندرو مجددا لـ 70 مليون يورو وسيبيعه لتشلسي أو باريس سان جرمان.
٭ الإكوادوري لويس موريل لاعب سامبدوريا يخضع للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه إلى إشبيلية.
٭ جاري ميديل يقترب كثيرا من صفوف تيجري المكسيكي قادما من إنترميلان.
٭ نيوكاسل يرغب في التعاقد مع فابيان ديلف لاعب مان سيتي.
٭ كريستال بالاس يريد التعاقد مع فيرمالين مدافع برشلونة.
٭ يوفنتوس يتفاوض مع بليز ماتويدي نجم وسط باريس سان جرمان.
٭ جيرونا الإسباني يريد التعاقد مع أكويلاني لاعب بيسكارا.
٭ نيوكاسل يريد ضم لاعب ميدلزبره أداما تراوري.
٭ برشلونة مصرّ على التعاقد مع باولينيو نجم غوانزو الصيني.
٭ مرسيليا يضغط بقوة للتعاقد مع نجم هجوم ميلان كارلوس باكا.
٭ أرسنال يشترط الحصول على 90 مليون يورو نظير بيع التشيلي ألكسيس سانشيز.
٭ يوفنتوس قريب من حسم التعاقد مع دوغلاس كوستا مقابل 8 ملايين يورو مع أحقية شراء مقابل 30 مليون يورو.
٭ دي بوير مدرب كريستال بالاس مهتم بالتعاقد مع سيليسين حارس برشلونة.
٭ تشلسي يقدم 80 مليون يورو لشراء نجم منتخب أسبانيا وريال مدريد ألفارو موراتا.