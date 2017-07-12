أصبح المهاجم الاسباني ألفارو موراتا محط اهتمام الايطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي بطل انجلترا لكرة القدم، الساعي لتعويض فشله في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو الذي آثر الانتقال من ايفرتون الى مان يونايتد.

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية ان تشلسي قدم عرضا الى ريال مدريد الاسباني لضم موراتا (24 عاما) يصل الى 62 مليون جنيه استرليني (80 مليون دولار أميركي)، براتب أسبوعي يصل الى 150 ألف جنيه في عقد يمتد خمس سنوات.

الا ان التقارير نفسها أفادت بان النادي الملكي الاسباني يطالب بالحصول على 80 مليون جنيه لقاء التخلي عن المهاجم الدولي.