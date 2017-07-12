كشف الفرنسي ارسين فينغر مدرب آرسنال انه لايزال مهتما بضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي تألق مع فريقه موناكو الموسم الماضي.

وساهم مبابي في إحراز موناكو لقب الدوري الفرنسي للمرة الاولى منذ عام 2000، كما لعب دورا بارزا بوصوله الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا قبل الخروج امام يوفنتوس الإيطالي.

ودفع تألق المهاجم الفرنسي الشاب (18 عاما) بالأندية الأوروبية الكبيرة الى الاهتمام به، اذ تحدثت وسائل الاعلام عن عروض خيالية لموناكو للتخلي عنه من ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وأشار فينغر الى انه يهتم دائما بالمواهب الشابة بقوله «انه لاعب عندما يستيقظ في الصباح يمكنه اختيار المكان الذي يريد الذهاب اليه. لا يملك الكثير من اللاعبين هذا الحظ».

وتابع المدرب المخضرم «أعتقد أنه لا أحد يمكنه القول إنه ليس مهتما بلاعب من هذا النوع يملك مهارة كبيرة في الثامنة عشرة جعلت جميع الأندية مهتمة به».

وكان الروسي دميتري ريبولوفليف مالك نادي موناكو اوضح قبل فترة انه لا يمكن الاحتفاظ بلاعب يرغب في الرحيل عن النادي، ملمحا إلى إمكان التخلي عن مبابي في حال أراد ذلك.

وأكد فينغر أن مهاجمه اليكسيس سانشيز (28 عاما) سيبقى في صفوف الفريق، متوقعا ان يمدد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.

وتبدي اندية عدة منها بايرن ميونيخ الألماني ومان سيتي اهتماما بضم سانشيز، وذكرت تقارير صحافية أن النادي اللندني تلقى عروضا تصل إلى 90 مليون يورو للتعاقد معه.

وقال مدرب الغانرز في هذا الصدد «اللاعبون لديهم عقود ونتوقع أن يحترموها، وهذا ما نريده»، مضيفا «انه (سانشيس) يضيف قيمة رائعة الى الفريق واعتقد ايضا انه يحب النادي كثيرا».

وتحدث فينغر عن لاعبه الجديد لاكازيت قائلا «ستكون بدايته مع الفريق هنا (في سيدني)، حيث يلعب ارسنال مباراة ودية ضد سيدني كلوب غدا، كما اشار الى ان اللاعب الآخر البوسني سياد كولاشيناتس قد يشارك ايضا».