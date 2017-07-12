أعلن نادي إشبيلية إتمام صفقة ضم المهاجم لويس مورييل من سمبدوريا الإيطالي بعقد لمدة خمسة أعوام. وأوضح الفريق الأندلسي أن اللاعب الكولومبي الدولي اجتاز الفحوص الطبية بالنادي ووقع العقود بالفعل، وسيتم تقديمه أمام وسائل الإعلام في وقت لاحق. وأشار النادي إلى أن مورييل الذي حقق نجاحا ملموسا مع سامبدوريا سيبدأ العمل تحت قيادة المدير الفني إدواردو بيريزو، بعد أن بات ثالث صفقة يبرمها النادي استعدادا للموسم الجديد كما مدد إشبيلية تعاقده مع لاعب منتخب إسبانيا (فيتولو) حتى عام 2022، ليقطع بذلك السبيل على أتلتيكو مدريد الذي كان يريد خطف اللاعب.

وقال خوسيه كاسترو رئيس النادي: «في إشبيلية نحن نعمل بدلا من الكلام، ومددنا العقد لخمس سنوات مقبلة».

وكان الأتليتي يسعى إلى دفع الشرط الجزائي المدرج في عقد فيتولو مع إشبيلية ثم إعارته إلى نادي لاس بالماس على أن يعيده مرة أخرى إلى صفوفه في يناير بعد رفع العقوبة عنه.