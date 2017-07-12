أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استعداد باريس لاستضافة دورة الألعاب الاولمبية الصيفية 2024 التي تتنافس عليها مع لوس انجيليس الاميركية، وذلك في أعقاب عرض المدينتين لملف الترشيح أمام اللجنة الأولمبية الدولية في سويسرا.

وقال ماكرون للصحافيين في لوزان «أتيت الى هنا لدعم الفريق والقول الى أي حد الألعاب مهمة لبلادنا. فرنسا مستعدة، وهي تنتظر الألعاب»، مضيفا «ثمة إرادة بالأمل والتقدم، وهذه الألعاب ستساهم في ذلك (...) خسرنا سباق الترشح ثلاث مرات، ولا نريد خسارة رابعة».

وقدم مسؤولو ملفي ترشيح المدينتين عرضا أمام أعضاء اللجنة الأولمبية المجتمعين في لوزان، قبل أسابيع من اجتماع الجمعية العمومية للجنة في عاصمة البيرو ليما في سبتمبر المقبل، والذي سيتم خلاله اختيار المدينة المضيفة لدورة الألعاب المقبلة.