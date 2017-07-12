اتجهت الأنظار إلى الصفقة الضخمة بانتقال روميلو لوكاكو من إيفرتون إلى مان يونايتد الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

ونشرت مجلة فرانس فوتبول تقريرا لها يوضح أغلى 10 لاعبين بصفوف منتخب بلجيكا والتي يتصدرها روميلو لوكاكو بانضمامه الى الشياطين الحمر.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات في تاريخ شياطين حمر أوروبا:

1. كيفين دي بروين من فولفسبورغ الألماني إلى مان سيتي الإنجليزي مقابل 65 مليون استرليني.

2. كريستيان بنتيكي من أستون فيلا إلى ليفربول مقابل 35 مليون استرليني.

3. أكسيل فيتسل من بنفيكا البرتغالي إلى زينيت سان الروسي مقابل 36 مليون استرليني.

4. إيدين هازارد من ليل الفرنسي إلى تشلسي مقابل 36 مليون استرليني.

5. باتشواي من أولمبيك مرسيليا إلى تشلسي مقابل 35 مليون استرليني.

6. لوكاكو من تشلسي إلى إيفرتون مقابل 31 مليون استرليني.

7. مروان فيلايني من إيفرتون إلى مان يونايتد مقابل 27 مليون استرليني.

8. كريستيان بنتيكي من ليفربول إلى كريستال بالاس بصفقة قدرها 25 مليون استرليني.

9. يوري تيليمانس من أندرلخت إلى موناكو مقابل 20 مليون استرليني.

10. لوكاكو من إيفرتون إلى مان يونايتد مقابل 75 مليون استرليني.