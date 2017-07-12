أشاد منتخبنا الوطني للدراجات المائية بدعم ورعاية بيت التمويل الكويتي «بيتك» لمشاركاته في عدة بطولات عالمية، بما يعكس التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بتكريم الكفاءات والقدرات الوطنية الرياضية والحرص على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية وتقدير الإنجازات الدولية بمختلف مجالاتها.

جاء ذلك خلال تحقيق المنتخب نتائج متميزة خلال مشاركته الأولى في بطولة أوروبا الدولية، التي أقيمت في النمسا، بمشاركة عالمية من 26 دولة.



وحقق مبادر «بيتك»، البطل العالمي محمد بوربيع المركز الثالث في فئة البرو جي بي لكبار المحترفين، كما حقق البطل العالمي محمد الباز المركز الثاني في فئة الجالس محدود التعديل للمحترفين، وحقق البطل العالمي عبدالرحمن العمر المركز الخامس. وتأتي رعاية «بيتك» لمنتخب الدراجات المائية ضمن اطار تقدير البنك للنشاط الرياضي واهتمامه بالشباب ورعاية الرياضيين المتميزين في تحقيق إنجازات دولية ترفع اسم الكويت عاليا في البطولات العالمية والمنافسات الدولية.



وأعرب «بيتك» عن فخره وتمنياته للفريق الوطني بحصد المزيد من الألقاب العالمية، ومواصلة تحقيق الانتصارات والأرقام القياسية، التي تحقق للكويت السبق والتميز في مختلف مجالات الرياضة، على المستويين الجماعي والفردي. وقد أطلق «بيتك» مؤخرا برنامج «أنتم فخرنا» لتكريم أصحاب الإنجازات.

كما وقع البنك ووزارة الدولة لشؤون الشباب اتفاقية تعاون وشراكة لتوفير الدعم والرعاية الكاملة للشباب في كافة المجالات، والاهتمام بالمتميزين والمتفوقين، اذ يعتبر «بيتك» القدرات الوطنية الشابة ركيزة اساسية في مستقبل الكويت وتحقيق نهضتها.