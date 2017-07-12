تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا الى الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون الانجليزية للتنس، ثالث البطولات الاربع الكبرى، بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-2 و7-6 (7-5) و6-4 امس في الدور الرابع.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع التشيكي توماس برديتش الحادي عشر الذي كان تغلب على النمساوي دومينيك تييم الثامن 6-3، 6-7 (1-7)، 6-3، 3-6 و6-3.

وخسر الاسباني 3-6 و4-6 و6-3 و6-4 و13-15 أمام لاعب عنيد هو اللوكسمبورغي جيل مولر.

وخرج نادال المصنف رابعا في البطولة وثانيا عالميا من الدور الرابع بعد مباراة ماراثونية استغرقت 4 ساعات و47 دقيقة.

وتوقف رصيد نادال على 15 لقبا كبيرا، 2 في ويمبلدون (2008 و2010) و10 في رولان غاروس الفرنسية وواحد في استراليا المفتوحة و2 في فلاشينغ ميدوز الاميركية.

وفشل نادال (31 عاما) المصنف ثانيا عالميا في محاولة انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البريطاني اندي موراي المستمر في الدفاع عن اللقب بعد بلوغه ربع النهائي على حساب الفرنسي بونوا بير 7-6 (7-1) و6-4 و6-4.

لكن الفرصة لا تزال سانحة امام ديوكوفيتش الثاني في البطولة والرابع عالميا لاستعادة صدارة التصنيف التي فقدها بعد بداية موسم سيئة شرط فوزه باللقب.

ويلعب مولر (34 عاما) المصنف الـ 26 عالميا في ربع النهائي مع الكرواتي مارين سيليتش السابع الذي تغلب على الاسباني الآخر روبرتو باوتيستا آغوت الثامن عشر 6-2 و6-2 و6-2.

من جانبه، حقق مولر حتى الآن أفضل نتائج في مسيرته حيث احرز لقبيه الوحيدين في سيدني في افتتاح الموسم، ومؤخرا على أعشاب زهرتوغنبوش الهولندية.

ولدى السيدات، بلغت الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة الرابعة نصف النهائي بفوزها على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة ٦-٣ و٦-٤.