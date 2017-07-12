شهدت بطولة ويمبلدون الانجليزية بعض أطول المباريات وأكثرها جنونا، وفيما يلي بعض هذه المواجهات:

- إيسنر- ماهو: في بطولة ويمبلدون 2010 هي أطول مباراة في تاريخ التنس من حيث الزمن الذي استغرقته، ومن حيث عدد الأشواط، وكذلك من حيث عدد النقاط التي لعبت في المباراة. لعبت المباراة في الجولة الأولى من بطولة ويمبلدون العريقة عام 2010.



الطرف الأول من المواجهة كان الأميركي جون إيسنر المصنف رقم 23 حينها، أما الطرف الثاني فكان الفرنسي نيكولاس ماهوت. انتهت المباراة بفوز جون إيسنر بواقع 6-4، 3-6، 6-7(7-9)، 7-6 (7-3)، 70-68 بمجموع 183 شوطا و980 نقطة بعد إحدى عشرة ساعة وخمس دقائق من اللعب على مدار ثلاثة أيام. يشار إلى هذه المباراة بالمباراة التي لا نهاية لها.

- نادال - مولر: تعتبر مواجهة الاسباني رافايل نادال المصنف رابعا في البطولة وثانيا عالميا أمام خصمه اللوكسمبورغي جيل مولر مباراة ماراتونية بمعنى الكلمة اذ استغرقت 4 ساعات و47 دقيقة.

وخسر الاسباني 3-6 و4-6 و6-3 و6-4 و13-15 أمام لاعب عنيد هو جيل مولر.

- فيدرر - شيليتش: كانت المباراة الأميز والأقوى والأكثر إثارة في موسم 2016 بين الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر والكرواتي المميز مارين شيليتش بعدما حبس اللاعبون أنفاس عشاقهما خلال أربع مجموعات ضمن ربع نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس قبل أن يقطع فيدرير خطوة جديدة نحو تحقيق حلمه في الفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الثامنة بالانتصار بواقع 6-7 و4-6 و6-3 و7-6 و6-3. وانتهت المواجهة بعد 3 ساعات و17 دقيقة.