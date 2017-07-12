بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا الدور ربع النهائي للمرة الخمسين في تاريخ مشاركاته في بطولات الغراند سلام، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عشر.

وهذه المرة الخامسة عشرة التي يصل فيها السويسري البالغ 35 عاما الى الدور ربع النهائي على ملاعب عموم انجلترا، وهو أصبح ثاني أكبر لاعب في تاريخ البطولة يصل الى هذا الدور بعد الأسترالي كين روزوول الذي كان في التاسعة والثلاثين من عمره عام 1971.



ويسعى فيدرر الى الانفراد برقم ويمبلدون القياسي من حيث عدد الألقاب والذي يتشاركه حاليا مع الأميركي بيت سامبراس الفائز بألقابه بين 1993 و2000 برصيد 7 ألقاب لكل منهما. كما يحمل البريطاني وليام رنشو سبعة ألقاب في البطولة، الا انه أحرزها بين 1881 و1889، أي قبل البدء بتطبيق نظام الاحتراف.