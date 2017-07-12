تواصلت عقدة النجم الإسباني رافايل نادال على ملاعب نادي عموم انجلترا بخروجه من بطولة ويمبلدون الانجليزية، لكن ابن مايوركا يؤكد انه لن يلقي سلاحه.

وأصبحت ويمبلدون تشكل عقدة للاعب الإسباني الفائز قبل أسابيع بلقبه العاشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، إذ انتهى مشواره قبل الدور ربع النهائي في مشاركاته الخمس الأخيرة في البطولة الإنجليزية التي أحرز لقبها مرتين عامي 2008 و2010، ووصل الى مباراتها النهائية اعوام 2006 و2007 و2011.

وعلى رغم خيبة الخروج المبكر، أكد الإسباني انه سيعود الى ملاعب عموم انجلترا العشبية في 2018 لمحاولة الفوز باللقب للمرة الثالثة، مضيفا «لم أقل أبدا إنني لست عائدا. أريد العودة لأنني أرغب بالحصول على المزيد من الفرص للعب على الملعب الأساسي».

ورأى نادال أنه مدين لجمهوره بمشاركة أخرى مكللة بالنجاح، متحدثا عن شعور المشاركة في هذه البطولة.

وقال «شعور رائع.. أجواء رائعة.. قدمت كل ما لدي على أرضية الملعب.. لعبت بكل ما أملكه من شغف، والجمهور دائما ما يقدر هذا الأمر.. أعتذر من الجمهور الذي كان يساندني».