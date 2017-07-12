باتت البريطانية جوهانا كونتا أول بريطانية منذ 39 عاما تبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون الانجليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب، ما أدى لتصدر التشيكية كارولينا بليسكوفا التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.



وفازت كونتا المصنفة سادسة في ربع النهائي على هاليب المصنفة ثانية بنتيجة 6-7 (2-7) و7-6 (7-5)، و6-4، لتصبح أول بريطانية في دور الاربعة منذ فيرجينيا وايد عام 1978.



وإضافة الى خروجها من ربع النهائي، فقدت هاليب فرصة تصدر التصنيف العالمي بدلا من الالمانية انجيليك كيربر التي خرجت من الدور الرابع الاثنين بخسارتها أمام الاسبانية غاربيني موغوروتسا.



وأفادت بليسكوفا، ثالثة التصنيف العالمي، من النتيجة، بانتزاعها صدارة التصنيف للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية، علما انها خرجت من الدور الثاني للبطولة الانجليزية.



وتلتقي كونتا التي لم يسبق لها بلوغ نهائي احدى بطولات الغراند سلام، في الدور المقبل الاميركية فينوس وليامس العاشرة والتي باتت اكبر لاعبة في دور الاربعة في البطولة منذ 23 عاما، عقب فوزها اليوم ايضا على اللاتفية ييلينا أوستابنكو الثالثة عشرة 6-3 و7-5.