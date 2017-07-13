حصلت غويانا الفرنسية على نقطتها الاولى ضمن منافسات الكأس الذهبية لكرة القدم لمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة حتى 26 الجاري بتعادلها سلبا مع هندوراس على ملعب «كومباس ستاديوم» في هيوستن بولاية تكساس.

لكن نقطة غويانا قد لا تحتسب وتتحول الى هزيمة 0-3 بسبب تحديها اتحاد الكونكاكاف واصرارها على اشراك الدولي الفرنسي السابق فلوران مالودا.

وكانت مشاركة مالودا (37 عاما) لاعب ليون وتشلسي الانجليزي سابقا موضوع جدل بين اتحاد غويانا والكونكاكاف لأنه دافع عن الوان فرنسا في 80 مباراة دولية ولا يستطيع نظريا ان يمثل اي دولة اخرى وفق قواعد وقوانين الاتحاد الدولي (فيفا).

ولأن الفيفا لا يعترف حتى الآن بغويانا، رد على طلب الكونكاكاف بالتدخل بأن المسألة خارج اطار صلاحيته، ويعود للاتحاد منظم البطولة البت في الموضوع.

كندا وكوستاريكا.. حبايب

تكررت ظاهرة الناشئ الكندي الفونسو ديفيس ضد كوستاريكا عندما سجل هدف التعادل 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.

وسجل ديفيس (16 عاما) هدفين في مرمى غويانا (4-2) في افتتاح البطولة الجمعة الماضي.



وافتتح ديفيس التسجيل في المباراة الثانية في هيوستن في الدقيقة 26، وأدركت كوستاريكا التعادل قبيل نهاية الشوط الاول بفضل فرانشيسكو كالفو (42).



وحافظت كندا على صدارة المجموعة برصيد اربع نقاط بفارق الاهداف عن كوستاريكا.

ويتأهل اول وثاني كل من المجموعات الثلاث اضافة الى صاحبي افضل مركز ثالث الى ربع نهائي البطولة التي تختتم في 26 الجاري على ملعب «ليفايس ستاديوم» في سانتا كلارا.