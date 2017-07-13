أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم رسميا تجديد عقد حارس مرماه الشاب جانلويجي دوناروما البالغ من العمر 18 عاما والذي يتوقع له مستقبلا باهرا، حتى عام 2021.

وقال النادي اللومبادري على موقعه الرسمي اول من امس «سنستمر معا! جيجي جدد عقده رسميا مع روسونيري».



وكان عقد دوناروما ينتهي في يونيو 2018 لكنه اعلن عدم رغبته في تجديده منتصف الشهر الماضي ما اثار خيبة امل كبيرة في صفوف النادي.

وكشفت الصحافـــة الإيطالية أن الحارس الايطالي سيتقاضى راتبا قدره خمسة ملايين دولار سنويا.

واعتبرت ادارة ميلان أن الفريق سعيد جدا «بالاحتفاظ بأحد اكثر اللاعبين موهبة في الفريق».