قضت محكمة فرنسية اول من امس بمنع محاكمة كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، في قضية ابتزازه لمواطنه ماتيو فالبوينا بشأن شريط جنسي يعود للأخير.



وألغت محكمة التمييز الفرنسية حكما صادرا عن محكمة الاستئناف في فرساي في ديسمبر، التي رفضت في حينه اسقاط القضية عن بنزيمة وثلاثة متهمين آخرين في القضية.



وتعد خطوة مكسبا لبنزيمة، على الرغم من ان هذا الحكم سيرفع الى محكمة في باريس، والتي يعود لها إصدار القرار النهائي.

ووضع بنزيمة وثلاثة آخرون تحت التحقيق منذ تكشف معالم القضية في 2015.



وغاب بنزيمة (29 عاما) عن المنتخب الفرنسي منذ اغسطس في ذاك العام بسبب دوره في القضية، والذي يشتبه بانه كان وسيطا بين المبتزين وفالبوينا الذي كان في حينه مع نادي ليون، علما انه انتقل مؤخرا الى نادي فنربغشة التركي.