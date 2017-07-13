يخوض كبار كرة القدم الأوروبية جولة اعدادية صيفية في الولايات المتحدة تتخللها مباريات قوية ابرزها كلاسيكو ريال مدريد - برشلونة في ميامي وهو الأول خارج اسبانيا منذ 35 عاما، ودربي مان يونايتد - مان سيتي في هيوستن، وهو الأول خارج المملكة المتحدة.
وهنا برنامج أبرز المباريات:
الخميس 13 يوليو:
سيدني الاسترالي - أرسنال (استراليا)
السبت 15 يوليو:
وسترن سيدني الاسترالي - أرسنال (استراليا)
الاحد 16 يوليو:
مان يونايتد - لوس انجيليس غالاكسي الاميركي (الولايات المتحدة)
الثلاثاء 18 يوليو:
مان يونايتد - ريال مدريد (الولايات المتحدة)
ميلان - بوروسيا دورتموند (الصين)
الاربعاء 19 يوليو:
بايرن ميونيخ - أرسنال (الصين)
الخميس 20 يوليو:
باريس سان جرمان - روما (الولايات المتحدة)
ليفربول - ساوثمبتون (هونغ كونغ)
الجمعة 21 يوليو:
مان يونايتد - مان سيتي في هيوستن (الولايات المتحدة)
السبت 22 يوليو:
يوفنتوس - برشلونة (الولايات المتحدة)
بايرن ميونيخ - ميلان (الصين)
ارسنال - تشلسي (الصين)
ليفربول - ليستر سيتي أو وست بروميتش البيون في هونغ كونغ
الأحد 23 يوليو:
مان يونايتد - ريال مدريد (الولايات المتحدة)
توتنهام - سان جرمان (الولايات المتحدة)
الاثنين 24 يوليو:
انتر ميلان - ليون (الصين)
الثلاثاء 25 يوليو:
بايرن ميونيخ - تشلسي (سنغافورة)
الأربعاء 26 يوليو:
روما - توتنهام (الولايات المتحدة)
مان يونايتد - برشلونة (الولايات المتحدة)
ريال مدريد - مان سيتي (الولايات المتحدة)
الخميس 27 يوليو:
بايرن ميونيخ - انتر ميلان (سنغافورة)
سان جرمان - يوفنتوس (الولايات المتحدة)
السبت 29 يوليو:
ريال مدريد - برشلونة (الولايات المتحدة)
مان سيتي - توتنهام (الولايات المتحدة)
تشلسي - انتر ميلان (سنغافورة)
هرتا برلين - ليفربول (ألمانيا)
الاحد 30 يوليو:
يوفنتوس - روما (الولايات المتحدة)
فاليرينغا النرويجي - مان يونايتد (النرويج)
الثلاثاء 1 اغسطس:
بايرن ميونيخ - ليفربول (ألمانيا)
الاربعاء 2 اغسطس:
ريال مدريد - نجوم الدوري الاميركي (الولايات المتحدة)
مان يونايتد - سمبدوريا (جمهورية ايرلندا)
الجمعة 4 اغسطس:
مان سيتي - وست هام يونايتد (ايسلندا)
السبت 5 اغسطس:
ليفربول - اتلتيك بلباو (جمهورية ايرلندا)
توتنهام - يوفنتوس (انجلترا)