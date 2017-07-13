أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم امس انتقال اللاعب البرازيلي دوغلاس كوستا، نجم بايرن ميونخ الألماني، لصفوفه على سبيل الإعارة.

ووصل كوستا إلى مدينة تورينو الإيطالية، مقر نادي يوفنتوس، أول من امس للخضوع للفحوصات الطبية من أجل إتمام صفقة انتقاله للبطل الإيطالي.

وكشفت الصحافة الإيطالية أن يوفنتوس سيدفع ستة ملايين يورو (6 ملايين و850 ألف دولار) لصالح بايرن ميونخ مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البرازيلي لمدة عام على سبيل الإعارة.



ويحتفظ النادي الإيطالي لنفسه بحق شراء اللاعب في نهاية مدة الإعارة في 2018.

وانضم كوستا لصفوف بايرن ميونخ في 2015 قادما من شاختار دونيستك الأوكراني وتألق بشكل كبير في أول مواسمه مع الفريق البافاري تحت قيادة المدير الفني الاسباني جوسيب غوارديولا.



ولكنه لم يشارك في الكثير من المباريات في الموسم الماضي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي استعان به في التشكيلة الأساسية للفريق في 15 مباراة فقط بالدوري الألماني «بوندسليغا».