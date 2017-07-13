دفع اللاعب الدولي الاسباني فيكتور ماتشين بيريز (فيتولو) امس قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده مع نادي إشبيلية لينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد ويخوض أولى مبارياته معه في يناير المقبل.

وبذلك يكون فيتولو قد أسدل الستار على أكثر صفقات انتقال اللاعبين إثارة للجدل في الكرة الاسبانية خلال السنوات الأخيرة.

وتوجه اللاعب امس إلى مقر رابطة الأندية الأسبانية لإيداع مبلغ 37 مليون ونصف المليون يورو (43 مليون دولار)، قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع إشبيلية معلنا فك ارتباطه به.

ودخل فيتولو إلى مقر الرابطة من خلال ساحة لانتظار السيارات من أجل تفادي الالتقاء بالعديد من عدسات ومراسلي وسائل الإعلام الذين تجمعوا أمام مدخل المبنى الذي يقع فيه المقر.

وكان باتريسيو فينياو، رئيس نادي لاس بالماس، قد سبق فيتولو إلى مقر رابطة أندية الدوري الاسباني، باعتباره أحد أطراف الصفقة الجديدة، حيث من المقرر أن ينتقل اللاعب الدولي الاسباني إلى صفوف ناديه على سبيل الإعارة حتى يناير المقبل، موعد انضمامه الرسمي لأتلتيكو مدريد.