أعرب اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز عن سروره بوصوله إلى ألمانيا للانضمام إلى نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعد أن توصل لاتفاق في هذا الشأن مع ناديه ريال مدريد الاسباني.

وقال رودريغيز لقناة بايرن ميونيخ: «أنا مسرور بالتواجد في نادي كبير، كلنا نعرف من هو بايرن، وماذا يعني».

وسيدفع بايرن ميونيخ 10 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة، كما أنه سيدفع 35 مليون يورو أخرى إذا أراد أن يتمم صفقة شرائه في نهاية المدة.



وإذا تمت إضافة 10 ملايين أخرى إلى هذا المبلغ، سيحصل عليهم رودريغيز سنويا، فإن ريال مدريد قد يتمم صفقة تقدر بـ 65 مليون يورو في 2019 إذا ما رغب بايرن ميونيخ في إتمام صفقة شراء اللاعب.

ويعتبر هذا المبلغ أقل بـ 15 مليون يورو عن المبلغ الذي دفعه ريال مدريد لموناكو الفرنسي في 2014 للحصول على خدمات اللاعب، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب كولومبيا في مونديال البرازيل 2014.