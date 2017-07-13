واصل الدوري الإنجليزي لكرة القدم استعراض قوته المالية كأغنى بطولة دوري محلي في العالم بفضل العقود المغرية لحقوق البث التلفزيوني.

وأظهر تحليل، نشرته شركة «ديلويت» للخدمات امس، أن عائدات أندية الدوري الإنجليزي لموسم 2015 2016/ ارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى 3.6 مليارات جنيه استرليني (4.6 مليارات دولار).

وبلغ حجم عائدات البث التلفزيوني 1.9 مليار استرليني، وهو ما يزيد على نصف إجمالي العائدات التي تحققت في العام الأخير من العقد القديم للاتفاق الخاص بحقوق البث.

وقال دان جونز، الشريك في المجموعة الرياضية التجارية بشركة ديلويت: «حتى في العام الأخير من عقود البث القديمة، واصلت عائدات الدوري الإنجليزي تحقيق أرقام قياسية».

وأضاف: «مع بداية العقود الجديدة لحقوق البث التلفزيوني من خلال موسم 2016/ 2017 وإلى جانب الاتفاقات التجارية الجديدة والنمو في عائدات بيع تذاكر المباريات نظرا لتحديث وتوسيع الستادات، ننتظر ارتفاع عائدات أندية الدوري الإنجليزي في موسم 2017/ 2018 إلى أكثر من 4.5 مليارات استرليني».

ويأتي القدر الأكبر من هذه الزيادة نتيجة زيادة المبالغ المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بنحو 100 مليون استرليني.

وتتفوق عائدات الدوري الإنجليزي على نظيرتها في الدوري الألماني (بوندسليجا) 1.91 مليار استرليني علما بأن البوندسليجا يأتي في المركز الثاني بقائمة أعلى بطولات الدوري المحلية في أوروبا من حيث العائدات.

وتشهد البطولات الثلاث الكبيرة الأخرى (في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا) نموا في العائدات بنسبة إجمالية تبلغ 12% وبقيمة إجمالية تبلغ 13.4 مليار يورو (15.4 مليار دولار).



وبشكل عام، تزايدت عائدات كرة القدم في القارة الأوروبية بنسبة 13% لتصل إلى نحو 25 مليار يورو بفضل الزيادة الملحوظة في عائدات البث والتأثير المالي لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا، حسبما أفادت «ديلويت».