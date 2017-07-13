فقد البريطاني أندي موراي المصنف أول لقبه في بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بخسارته في الدور ربع النهائي أمس أمام الأميركي سام كويري.



وتفوق كويري المصنف الـ 28 عالميا على موراي بنتيجة 3 ـ 6، 6 ـ 4، 6 ـ 7 (4 ـ 7)، 6 ـ 1، و6 ـ 1، مع تراجع أداء البريطاني بعد المجموعة الثالثة، فيما بدا انه من مضاعفات إصابة في الورك تعرض لها في يونيو.



وبهذه النتيجة، واصل البريطاني نتائجه المتواضعة هذا الموسم، اذ لم يحرز سوى لقب دورة دبي، وخرج من ثمن نهائي بطولة استراليا المفتوحة ونصف نهائي رولان غاروس الفرنسية.



كما تأهل السويسري روجيه فيدرر الى الدور نصف النهائي بفوزه على الكندي ميلوش راونيتش.



وتغلب فيدرر المصنف ثالثا في مباراته رقم مائة على الملاعب العشبية لنادي عموم انجلترا، على راونيتش السادس 6 ـ 4 و6 ـ 2 و7 ـ 6 (7 ـ 4)، ليلاقي في نصف النهائي التشيكي توماس برديتش الحادي عشر المتأهل بعد انسحاب الصربي نوفاك ديوكوڤيتش الثاني للإصابة.

وتقدم برديتش الحادي عشر على ديوكوڤيتش الثاني 7 ـ 6 (7 ـ 2) و2 ـ 0، قبل أن يعلن الأخير حامل لقب البطولة الإنجليزية ثلاث مرات، انسحابه بسبب إصابة في ذراعه اليمنى.



وأنهى الكرواتي مارين سيليتش المصنف سابعا مغامرة جيل مولر من لوكسمبورغ وبلغ الدور نصف النهائي للمرة الاولى في مسيرته.

وفاز سيليتش بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2015 على مولر في ربع النهائي 3-6 و7-6 (8-6) و7-5 و5-7 و6-1، ليواجه في نصف النهائي كويري.



وكان مولر بلغ ربع النهائي بعد فوزه في مباراة ماراثونية في الدور الرابع على الاسباني رافايل نادال.