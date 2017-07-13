باتت الأميركية فينوس وليامس والبريطانية جوهانا كونتا أكبر لاعبة منذ 23 عاما وأول بريطانية منذ 39 عاما تواليا تبلغان نصف نهائي بطولة ويمبلدون الانجليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، فيما انتزعت التشيكية كارولينا بليسكوفا صدارة التصنيف العالمي من الألمانية انجيليك كيربر.

في الدور ربع النهائي، فازت وليامس المصنفة عاشرة على اللاتفية يلينا أوستابنكو الثالثة عشرة 6-3 و7-5، وكونتا السادسة على الرومانية سيمونا هاليب الثانية 6-7 (2-7) و7-6 (7-5) و6-4.



وأصبحت وليامس (37 عاما) أكبر لاعبة تبلغ دور الأربعة منذ مواطنتها من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا عام 1994، علما ان الاخيرة بلغت نهائي ذاك العام وخسرت أمام الاسبانية كونشيتا مارتينيز، فيما باتت كونتا أول بريطانية في دور الأربعة منذ 39 عاما وتحديدا منذ فيرجينيا وايد عام 1978.

وإضافة الى خروجها من ربع النهائي، فقدت هاليب فرصة تصدر التصنيف العالمي بدلا من كيربر التي خرجت من الدور الرابع الاثنين بخسارتها أمام الاسبانية غاربيني موغوروتسا.

وأفادت بليسكوفا، ثالثة التصنيف العالمي، من النتيجة، بانتزاعها صدارة التصنيف للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، علما انها خرجت من الدور الثاني للبطولة الانجليزية.

وتسعى فينوس التي خسرت نهائي استراليا المفتوحة مطلع السنة الحالية أمام شقيقتها سيرينا، الى بلوغ النهائي الثامن في ويمبلدون واحراز اللقب الأول في «الغراند سلام» منذ عام 2008.

وتلتقي فينوس مع كونتا للمرة الثالثة هذا الموسم حيث فازت البريطانية في نصف نهائي دورة ميامي الأميركية، وردت الأميركية في ثمن نهائي دورة روما.

والتقت اللاعبتان 5 مرات حتى الآن، وفازت فينوس في المواجهة الأولى في ربع نهائي دورة ووهان الصينية عام 2015، وردت البريطانية بثلاثة انتصارات متتالية في الدور الأول لبطولة استراليا المفتوحة ونهائي دورة ستانفورد الأميركية عام 2016 وروما هذا العام، قبل ان تفوز فينوس في روما.

وتابعت موغوروتسا الرابعة عشرة مشوارها الرائع في البطولة وباتت أولى المتأهلات الى نصف النهائي بفوزها على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة 6 ـ 3 و6 ـ 4.

وقالت موغوروتسا التي حجزت بطاقتها الأولى بين الأربعة الأوائل في البطولات الكبرى منذ تتويجها برولان غاروس العام الماضي «قدمت مباراة جيدة، حاولت عدم التردد كثيرا وفرض اسلوب لعبي».

وباتت ريباريكوفا المصنفة 87 عالميا، أول لاعبة غير مصنفة في البطولات الأربع الكبرى تبلغ نصف النهائي منذ كيربر في فلاشينغ ميدوز عام 2011 عندما كانت مصنفة وقتها في المركز 92.