لـوح مـالكو حــلبة سيلفرستون التي تستضيف جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بعدم تنظيم سباقات بعد سنة 2019، ما لم يحصلوا على اتفاق أفضل ماليا مع مالكي حقوق البطولة، مجموعة «ليبرتي ميديا» الاميركية.



وأعلن النادي البريطاني لسائقي السباقات المالك للحلبة، انه فعل بندا في العقد الذي يربطه بمنظمي بطولة العالم (وقع عام 2010 ويمتد 17 عاما)، والذي يقضي بعدم إقامة سباقات بعد 2019 ما لم يتم التوصل الى اتفاق معدل مع المجموعة الأميركية.



وأنجزت «ليبرتي ميديا» مطلع 2017، عملية الاستحواذ على حقوق الفورمولا واحد، من مالكها لعقود البريطاني بيرني ايكليستون.



وقال رئيس النادي الانجليزي جون غرانت «لقد تم اتخاذ القرار لأن الأمور لم تعد قابلة للاستمرار بالنسبة إلينا ماديا لمواصلة تنظيم جائزة بريطانيا الكبرى بحسب شروط العقد الحالي».



أعلن فريق ساوبر السويسري امس تعيين الفرنسي فريديريك فاسور في منصب المدير العام بدلا من النمسوية مونيشا كالتنبورن، مشيرا الى انه سيتولى مهامه 17 الجاري، غداة جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.