بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بمنح حق استضافة دورتي الألعاب الأولمبية المقررتين في 2024 و2028 في آن واحد، بدأت التساؤلات الآن بشأن الترتيب المرتقب وأي المدينتين ستنظم الأولمبياد قبل الأخرى.

ومع استكمال المدينتين للعرض قبل الأخير لملفاتهما أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، ستبدأ حالة من الترقب لما ستكون عليه نتيجة التصويت في 13 سبتمبر المقبل بشأن حق استضافة الدورتين الأولمبيتين المقررتين في العامي 2024 و2028.



وكانت اللجنة الأولمبية مهدت، من خلال تصويت جرى، الطريق أمام حدث نادر وهو التصويت على حق استضافة نسختين متتاليتين من دورات الألعاب الأولمبية في آن واحد.

كما سيجتمع وفدا باريس ولوس انجيليس مع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لعقد اتفاق ثلاثي قبل عملية التصويت الحاسمة على حق استضافة الدورتين والتي ستجرى خلال الاجتماع المقرر للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في ليما يوم 13 سبتمبر المقبل.

وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، سيكون التصويت بين المدينتين على حق استضافة أولمبياد 2024.

ولكن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل لاتفاق قبل أغسطس المقبل.