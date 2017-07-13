أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم أمس تعاقده مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش قادما من يوفنتوس الايطالي، في عقد يمتد حتى سنة 2019.

وفسخ ألفيش (34 عاما) عقده مع يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في يونيو الماضي، وسط تقارير رجحت انتقاله الى مان سيتي الانجليزي للعب في إشراف مدربه السابق في برشلونة الاسباني جوسيب غوارديولا، الا ان فريق العاصمة الفرنسية المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية كان السباق في الحصول على توقيعه، ونشر الاربعاء عبر «تويتر»، شريطا قصيرا ترحيبا بألفيش الذي سيرتدي القميص الرقم 32، العائد الى مواطنه دافيد لويز المنتقل الى تشلسي الموسم الماضي.

وقال ألفيش: «لم يكن ثمة اهتمام بي فقط من مان سيتي، بل من أندية أخرى في انجلترا، كذلك لدي أصدقاء في باريس، زوجتي تحب المدينة ولهذا السبب غيرت رأيي».

وأضاف: «اذا شعر غوارديولا بأنني أخطأت بحقه أعتذر عن ذلك، اذا شعر مان سيتي بالانزعاج أعتذر عن ذلك، أنا آسف أيضا لكنني أتحمل المسؤولية».