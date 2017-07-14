شهد الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس انسحاب الصربي الثاني نوڤاك ديوكوڤيتش بسبب الاصابة، ومواصلة السويسري روجيه فيدرر الثالث مسيرته نحو لقب ثامن.



وبذلك، يكتمل عقد الدور نصف النهائي بمواجهتين، احداهما بين فيدرر والتشيكي توماس برديتش الذي تأهل على حساب ديوكوڤيتش، والثانية بين الاميركي سام كويري الفائز على موراي، والكرواتي مارين سيليتش الذي أنهى مسيرة جيل مولر من لوكسومبورغ.



ويلتقي كويري في نصف النهائي سيليتش السابع الذي أوقف مشوار مولر وبلغ نصف النهائي في ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرته، بفوزه 3-6 و7-6 (8-6) و7-5 و5-7 و6-1.



وبات سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز الاميركية 2015، أول كرواتي يبلغ نصف نهائي ويمبلدون منذ ماريو أنسيتش في 2004، علما انه يبلغ نصف النهائي للمرة الأولى بعد أربع محاولات، خرج في ثلاث منها من الدور ربع النهائي.



لم يتمكن ديوكوڤيتش من التغلب على إصابته، اذ اضطر للانسحاب أمام برديتش الحادي عشر مع تقدم الأخير 7-6 (7-2) و2-0.



وعانى الصربي حامل لقب ويمبلدون ثلاث مرات، بداية في نهاية المجموعة الأولى عندما طلب معالجة فيزيائية لكوعه، علما انه يعاني سابقا من إصابة في كتفه الأيمن.



ولم يستبعد ديوكوڤيتش ان يضطر لإجراء عملية جراحية لمعالجة الإصابة، قائلا «المتخصصون الذين تحدثت اليهم، لم يكونوا واضحين جدا. ذكروا الجراحة، وذكروا خيارات أخرى أيضا».



وفي ظل خروج موراي وانسحاب ديوكوڤيتش يبدو الطريق معبدا أمام فيدرر الباحث عن الانفراد بالرقم القياسي في عدد ألقاب ويمبلدون، لبلوغ المباراة النهائية، علما انه لم يخسر أي مجموعة بعد في هذه البطولة.



وفاز فيدرر بثلاث مجموعات على راونيتش السادس 6-4 و6-2 و7-6 (7-4)، وذلك في مباراته الرقم 100 على الملاعب العشبية لنادي عموم انجلترا.



وثأر السويسري من خسارته في نصف نهائي 2016 أمام راونيتش، وتمكن من انقاذ خمس فرص لكسر الارسال أتيحت لمنافسه الكندي.



وتوج فيدرر في ويمبلدون سبع مرات، ويتقام الرقم القياسي في عدد الألقاب (في عصر الاحتراف) مع الاميركي بيت سامبراس، وبات على بعد خطوتين من الانفراد بالرقم القياسي.



وتقف المواجهات المباشرة بين فيدرر وبرديتش لصالح السويسري، اذ فاز على منافسه 18 مرة وخسر ست مرات فقط.



ويقدم فيدرر هذا الموسم اداء يعيد الى الأذهان المستوى الذي جعله أحد أفضل اللاعبين إن لم يكن أفضلهم في تاريخ الكرة الصفراء، إذ توج في بداية الموسم بلقبه الكبير الثامن عشر بإحرازه لقب بطولة استراليا المفتوحة للمرة الأولى الخامسة في مسيرته، ثم أضاف ألقاب دورات انديان ويلز وميامي الاميركيتين للماسترز وهاله الالمانية.



وبلغت الاميركية المخضرمة ڤينوس وليامس نهائي السيدات للمرة التاسعة في مسيرتها، بفوزها على البريطانية جوهانا كونتا، أول بريطانية تبلغ نصف النهائي منذ 39 عاما.



وفازت وليامس (37 عاما) المصنفة عاشرة على منافستها المصنفة سادسة بنتيجة 6-4 و6-2، لتصبح أكبر لاعبة تبلغ النهائي منذ 23 عاما، حيث تلاقي الاسبانية غاربيني موغوروتسا الفائزة على السلوڤاكية ماغدالينا ريباريكوڤا بنتيجة 6-1، 6-1.