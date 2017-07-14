أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين انها قررت تقليص عدد الأوقات المستقطعة في كل مباراة من 18 الى 14، لاسيما في الدقائق الأخيرة، وذلك بهدف زيادة سرعة المباريات.

وأوضحت الرابطة بعد اجتماع لمجلس الادارة انه «بدءا من موسم 2017-2018، فإن العدد الأقصى للأوقات المستقطعة في المباراة سيخفض من 18 الى 14».

وأشارت الى انه تجنبا لتكرار توقف المباراة عبر الوقت المستقطع في المراحل الأخيرة منها، قررت انه «في الدقائق الثلاث الاخيرة، لا يحق لكل فريق اكثر من وقتين مستقطعين، مقابل ثلاثة» في النظام الحالي.

وستحدد مدة الوقت المستقطع بـ 75 ثانية، علما ان الفرق كانت حتى الآن تستفيد من خيار وقت مستقطع «كامل» يمتد 90 ثانية، أو أوقات مستقطعة من 20 ثانية، الا انها كانت تمتد عمليا الى 60 ثانية.

وقال أحد مسؤولي الرابطة بايرون سبرويل «هذه التدابير ستساعدنا على تحسين سير المباريات وإيقاعها.



فمع أوقات مستقطعة أقل ولعب أكثر خاصة في نهاية المباراة، تصبح مشاهدة المباراة أكثر متعة للمشجعين».