رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) دعوى الاستئناف التي أقامها نادي ستيوا بوخارست ضد الاتحاد الروماني لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين الروماني بشأن جدول ترتيب المسابقة.
وأقام ستيوا بوخارست دعوى قضائية أمام كاس فيما يتعلق بترتيب المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري الروماني.
وأقرت رابطة دوري المحترفين الروماني في الخامس من يونيو الماضي جدول ترتيب المسابقة باعتبار فيتورول بطلا للمسابقة وستيوا بوخارست صاحب المركز الثاني مما دفع الأخير للجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، التي اصدرت حكمها باعتماد الترتيب الذي أقرته رابطة المحترفين.