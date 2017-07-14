توفي الأميركي تشاك بلايزر العضو السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والرجل النافذ في منطقة الكونكاكاف، والذي تحول المخبر الرئيسي في فضائح الفساد التي ضربت الهيئة الدولية عن 72 عاما.

ووضعت المعاناة مع السرطان حدا لحياة بلايزر الموقوف منذ عام 2015 عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بعد أعوام طويلة طبعها أسلوب حياة باذخ.

ويعتبر بلايزر أحد أبرز أسباب تكشف فضائح الفساد في الفيفا، اذ كان المخبر الرئيس الذي لجأ اليه مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي «اف بي آي» لكشف خفايا المخالفات المالية في اتحاد أكثر لعبة شعبية عالميا، والتي أطاحت برؤوس كبيرة أبرزها الرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر.