دفع الكولومبي فالكاو نجم موناكو ما يقرب من 8 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية للوصول إلى تسوية بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي عندما لعب لصفوف أتلتيكو مدريد.



وذكرت صحيفة «آس»، نقلا عن «الموندو»، أن فالكاو قرر دفع 8.2 ملايين يورو لتسوية أموره مع الضرائب الإسبانية.



ووقف فالكاو أمام القضاء الإسباني في شهر يونيو الماضي بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي بأكثر من 7.4 ملايين يورو بين عامي 2012 و2013 حين كان يلعب بصفوف الأتليتي.



وأوضحت الصحيفة أنه بعد دفع هذا المبلغ، يستطيع فالكاو التفاوض مع المدعي العام لإغلاق ملف القضية ومحاولة ترميم الأضرار الناتجة عن هذه التهمة.