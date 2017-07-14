كشف المدافع البرازيلي داني ألفيس المنضم حديثا إلى باريس سان جرمان عن الشخص الذي أقنعه بارتداء قميص الفريق الفرنسي.

وقال ألفيس: أشكر ماكسويل كثيرا على إقناعه لي بالانضمام إلى سان جرمان وأتطلع إلى بذل المزيد من الجهد مع الفريق.

وأضاف: لاحظت حماس رئيس النادي وإصراره على مواصلة نجاح مشروعه الذي بدأه منذ سنوات.

وتابع «هدفنا بناء فريق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، لقد عشت هذه التجربة 3 مرات من قبل مع برشلونة، وأتطلع لنقل خبراتي إلى الفريق».

وتابع: أجريت مكالمة هاتفية مع بيب غوارديولا لأوضح له أسباب قراري بالانتقال الى بي اس جي.

وزاد: بيب لم يصرخ في وجهي أو يعنفني.



بيننا علاقة ودية يسودها الاحترام، ولا أعلم ما إذا كان الفيلسوف تقبل وجهة نظري أم لا، لكن كان لدي خيارات أخرى في فرنسا.