حققت الولايات المتحدة المضيفة للكأس الذهبية لكرة القدم لمنطقة الكونكاكاف فوزا عسيرا على مارتينيك 3-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي شهدت ايضا فوز بنما على نيكاراغوا 2-1.

وتصدرت الولايات المتحدة الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن بنما، ثم مارتينيك مع 3 نقاط ونيكاراغوا بلا رصيد.

وكان المنتخب الاميركي سقط في فخ التعادل في مباراته الاولى ضد بنما 1-1، فأجرى مدربه بروس ارينا ثمانية تغييرات على تشكيلته الاساسية لكن العرض لم يكن مقنعا مرة جديدة.

وتقدم «ابناء العم سام» بهدفين نظيفين على منتخب مارتينيك المغمور على خريطة كرة القدم لكن الاخير نجح في ادراك التعادل قبل ان يسجل صاحب الارض هدفا ليخرج فائزا 3-2.

وصمد منتخب مارتينيك طوال الشوط الاول امام الهجمات الاميركية قبل أن تمنى شباكه بالهدف الاول بتوقيع عمر غونزاليز (53) قبل ان يضيف جوردان موريس الثاني(64).



لكن منتخب مارتينيك الذي حقق فوزا مفاجئا على نيكاراغوا في الجولة الاولى نجح في ادراك التعادل في 10 دقائق عبر كيفن بارسيمان(66) قبل ان يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني (75).

لكن الكلمة الاخيرة كانت للمنتخب الاميركي عبر موريس مرة جديدة ليحقق اول فوز له في البطولة.

وفي المباراة الثانية في هذه المجموعة، تغلبت بنما على نيكاراغوا 2-1 في تامبا.

وتقدمت نيكاراغوا بهدف مطلع الشوط الثاني عندما سدد كارلوس تشافاريا كرة بيمناه من خارج المنطقة لتستقر في الشباك البنمية (49).

لكن بنما ردت بهدفين سريعين خلال سبع دقائق بواسطة اسماعيل دياز بكرة بيسراه من زاوية منطقة الجزاء (50) ثم غابريال توريس (57).