رفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الموسم الماضي التعاقد مع بول بوغبا لأنه رأى أن الصفقة باهظة للغاية وفضل التعاقد مع العديد من النجوم الشبان.

وأصر بيريز على سياسة النجوم الشابة وعدم التعاقد مع الجلاكتيكوس إلا عند الضرورة.

الغريب أنه بعد رحيل خاميس رودريغيز صارت تكلفة نجوم وسط ريال مدريد 140 مليون يورو بينما تعاقد مان يونايتد مع بوغبا بـ 120 مليون يورو، وهذا يؤكد ذكاء بيريز وتغير مواقفه في السنوات الأخيرة في الميركاتو ليكون امير الدهاء وشخصا آخر غير ذلك الذي كان ينفق الملايين على صفقة واحدة، والعكس صحيح نجد أن «المان» الذي اشتهر بعدم صرف اموال طائلة في عهد مدربه الاسطوري السابق السير فيرغسون تغير به الحال ليصبح من اكثر الاندية صرفا للأموال وبلا نتائج مثمرة.

انتقال رودريغيز

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن مفاجأة في صفقة انضمام الكولومبي خاميس رودريغيز من صفوف ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

وانضم رودريغيز إلى صفوف البافاري معارا لمدة عامين بقيمة 10 ملايين يورو مع خيار أحقية الشراء.

وذكرت الصحيفة أن الميرينغي جدد عقد هداف المونديال قبل رحيله عن صفوف الفريق حتى عام 2021، أي بعد موسمين من انتهاء فترة الإعارة، بشرط جزائي 60 مليون يورو، ما يعني أنه حال فعل النادي البافاري بند أحقية الشراء فعليه دفع هذا المبلغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال لا يريد الخسارة في صفقة بيع اللاعب الذي انضم للفريق في 2014 قادما من موناكو بمبلغ 75 مليون يورو.

ولم يشارك رودريغيز الموسم الماضي سوى في 13 مباراة فقط أساسيا بالدوري الإسباني، كما أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لم يكن مقتنعا به لدرجة إخراجه من قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس.