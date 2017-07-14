أبدى نجما برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والتركي أردا توران رأيهما في المدرب الجديد للنادي الكتالوني إرنستو فالفيردي.

وقال «البرغوث ليو» في تصريحات أثناء إحدى الفعاليات الترويجية في اليابان نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أمتلك رغبة كبيرة في مقابلته والعمل تحت قيادته وتقديم أفضل ما لدي، فالفيردي أثبت أنه مدرب عظيم وقادر على تحقيق الإنجازات معنا».

من جانبه، علق توران على المدرب الجديد بقوله: «هذا هو الوقت المناسب لنرى فالفيردي يقود فريقا كبيرا، إنه مدرب جيد يمتلك شخصية قوية، ونجح في بناء أندية كانت في مراكز متوسطة وقارعت الكبار».

ويشارك لاعبو البارسا ليونيل ميسي ونيمار وجيرارد بيكيه وأردا توران رفقة نائب رئيس التسويق والاتصالات بالنادي، مانيل أرويو في مراسم تقديم الراعي الجديد للفريق الكاتالوني.

بداية التدريبات

خاض الفريق أول مران له تحت قيادة مدربه الجديد بعدما خضع اللاعبون للفحوصات الطبية المعتادة.

وشهد المران تواجد جميع اللاعبين الذين لم يرتبطوا بمباريات مع منتخباتهم الوطنية هذا الصيف، بالإضافة إلى المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي حصل على الإذن الطبي بعد شفائه من إصابته.

ولم يشارك الجناح الشاب جيرارد دولوفيو، الذي قدم موعد عودته من إجازته الصيفية من أجل التواجد تحت إمرة فالفيردي منذ اليوم الأول، في المران رفقة بقيه لاعبي الفريق.

صفقة سيميدو

غادر وفد من نادي برشلونة متوجها إلى البرتغال للاتفاق على حسم صفقة جديدة تعزز صفوف البلوغرانا، حيث يسعى الكتلان إلى ضم الظهير الأيمن نيلسون سيميدو.

ويتفاوض بطل كأس ملك إسبانيا مع بنفيكا بشأن سيميدو البالغ من العمر 23 عاما، وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فقد قدم عرضا أوليا بقيمة نحو 30 مليون يورو.